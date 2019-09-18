Трамп призначив нового радника з нацбезпеки

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Посаду радника зайняв спецпредставник США у справах заручників

Президент США Дональд Трамп призначив Роберта О'Брайена на посаду радника з національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави США.

Роберт О'Брайен займає посаду Спецпредставника президента з питань заручників.

"Мені приємно оголосити, що я назву Роберта О'Брайен, який в даний час є дуже успішним Спеціальним представником президента у справах заручників в Державному департаменті, нашим новим радником з національної безпеки. Я довго і старанно працював з Робертом. Він зробить відмінну роботу", - написав Трамп.

Раніше стало відомо, що О'Брайен вважається найбільш "безпечним вибором" на посаду радника з нацбезпеки, оскільки має хороші відносини з колегами і в Держдепартаменті, і в Пентагоні.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня президент США звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій. Також, за словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.

Нагадаємо, у Трампа було п'ять кандидатур, які могли зайняти посаду радника з національної безпеки. На вакантні посади претендували помічник з питань безпеки віце-президента Майка Пенса Кот Келлог, спецпредставник президента з питань заручників Роберт О'Брайен, колишній офіцер ЦРУ Фред Флітц, колишній виконавчий секретар Ради національної безпеки Рік Уоддел і заступник міністра енергетики з питань ядерної безпеки Ліза Гордон -Хагерті.