Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Должность советника занял спецпредставитель США по делам заложников

Президент США Дональд Трамп назначил Роберта О'Брайена на должность советника по национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы США.

Роберт О'Брайен занимает должность Спецпредставителя президента по вопросам заложников.

"Мне приятно объявить, что я назову Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным Специальным представителем президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу", - написал Трамп.

Ранее стало известно, что О’Брайен считается наиболее "безопасным выбором" на должность советника по нацбезопасности, поскольку имеет хорошие отношения с коллегами и в Госдепартаменте, и в Пентагоне.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 сентября президент США уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не согласен со многими из его предложений. Также, по словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

Напомним, у Трампа было пять кандидатур, которые могли занять должность советника по национальной безопасности. На вакантные должности претендовали помощник по вопросам безопасности вице-президента Майка Пенса Кот Келлог, спецпредставитель президента по вопросам заложников Роберт О'Брайен, бывший офицер ЦРУ Фред Флитц, бывший исполнительный секретарь Совета национальной безопасности Рик Уоддел и заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хагерти.