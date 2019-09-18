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Трамп назвав п'ять кандидатів на посаду Болтона

Новини » В світі    18.09.2019 - 10:51
Трамп назвав п'ять кандидатів на посаду Болтона
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

У Білому домі повідомили, що цей список не повний

Президент США Дональд Трамп назвав п'ять кандидатур, які можуть зайняти посаду радника з національної безпеки, яку до цього обіймав Джон Болтон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами Трампа, на вакантну посаду претендують помічник з питань безпеки віце-президента Майка Пенси Кіт Келлог, спецпредставник президента з питань заручників Роберт О'Брайен, колишній офіцер ЦРУ Фред Флитц, колишній виконавчий секретар Ради національної безпеки Рік Уоддел і заступник міністра енергетики з питань ядерної безпеки Ліза Гордон-Хагерти

Пізніше в Білому домі повідомили, що це не повний список кандидатур, які розглядаються.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Washington Post Роберт О'Брайен є фаворитом на посаду радника з нацбезпеки.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій. За словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.

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