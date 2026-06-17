Трамп не решился обвинить Путина в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп не решился прямо обвинить российского диктатора Владимира Путина в развязывании полномасштабной войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа, данное им в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Республики Индия.
Во время общения с журналистами политика спросили, считает ли он, что именно российский диктатор несет наибольшую ответственность за войну против Украины.
Однако политик решил воздержаться от прямых обвинений.
«Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу», — пояснил он.
Президент США добавил, что его главным приоритетом остается скорейшее прекращение боевых действий и поиск дипломатического решения для обеих сторон.
Трамп также подтвердил, что провел серию дипломатических контактов с руководством России и Украины.
По его словам, диалог носил конструктивный характер, однако реальность оказалась несколько иной, чем ожидалось.
«Я закончил восемь войн и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких, однако они не слишком любят друг друга, и это делает все гораздо сложнее. Но у меня состоялись две хорошие беседы с президентом Зеленским и с президентом Путиным», — подчеркнул Трамп.
Напомним, во время саммита «Большой семерки» во французском Эвиан-ле-Бен президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в значительно более слабой позиции в отношении войны в Украине, чем раньше.
По данным европейских СМИ, немецкий канцлер Фридрих Мерц увидел в этом открытие «окна возможностей» для дипломатического урегулирования.
В то же время американский лидер предложил европейским партнерам геополитический бартер. Трамп заявил о готовности усилить давление на Кремль, но в обмен выдвинул условие — лидеры «Большой семерки» должны помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и поддержать новое соглашение по Ирану.
Такую инициативу в кулуарах саммита дипломаты восприняли как сигнал о готовности Белого дома к более активным действиям ради достижения мира.
На фоне этих кулуарных переговоров состоялась встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца с Дональдом Трампом.
Украинский президент и немецкий канцлер совместно обратились к лидеру США и четко подчеркнули, что готовы к диалогу, однако мирные переговоры с РФ должны начинаться исключительно с «правильной позиции», основанной на международном праве и уважении к суверенитету Украины.