Глава Пентагона предостерег Иран от ответа на ночной удар США
Иран предупредили о серьезных последствиях, которые могут наступить в случае попытки ответить на ночной удар США по его ядерным объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Гегсета.
"Любые ответные удары со стороны Ирана будут встречены еще с большей силой, чем мы увидели этой ночью. Иран должен был бы прислушаться к этим словам", - подчеркнул Гегсет.
Глава Пентагона также отметил, что президент США Дональд Трамп "стремится к миру", и отметил, что Иран "должен выбрать этот путь".
Министр обороны США повторил, что Иран не должен принимать ответные меры.
"Каждый американец, который участвовал в этой операции, выполнил свою работу безупречно, и я хочу выразить благодарность также нашим союзникам в Израиле", - добавляет он.
В конце министр отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне.
"Но позвольте мне четко заявить - мы будем действовать быстро и решительно, когда нашим гражданам, нашим партнерам или нашим интересам будет угрожать опасность", - подытожил он.
Обновлено в 15:55.
Выступая на пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Питом Хэгсетом, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщил, что Силы США остаются в состоянии повышенной готовности и полностью готовы ответить на любые иранские меры возмездия или атаки через посредников.
"Это было бы чрезвычайно неудачным решением. Мы будем защищать себя. Безопасность наших военнослужащих и гражданских лиц остается нашим высшим приоритетом", - заявил он.
США ударили по Ирану 22 июня
Напомним, что в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.
Президент Дональд Трамп назвал данную операцию "впечатляющим военным успехом".
Однако, из-за данной атаки Израиль вынужден экстренно закрыть свое воздушное пространство, ведь ожидается ответный удар со стороны Тегерана.
При этом президент Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по заключению ядерной сделки.
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