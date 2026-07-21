Трамп намекнул, что война с Ираном завершится нескоро

Война США против Ирана продолжится

Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном сделал намек на то, когда закончатся обстрелы Ирана.

"Никто не знает, кроме иранцев, какой вред мы им нанесли. Если бы мы пошли завтра, мы имели бы большой успех. Но мы не идем завтра", - говорит Трамп.

Президент США отметил, что Ирану понадобилось бы от 20 до 25 лет, чтобы отстроиться, если бы война закончилась прямо сейчас. Но добавил:

"Мы еще совсем не закончили. Мы не уходим сейчас".

Ядерная программа Ирана

Репортер спросил: верит ли Трамп, что Иран переместил ядерные центрифуги?

"Мы следим за материалами (ядерными - ред.). Именно там происходят действия", - уточнил глава США.

Он считает, что иранцы мало что могут с этим поделать. И пообещал, что США достаточно скоро ударят по району, где Иран прячет объекты ядерной программы.