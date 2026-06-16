Трамп намекнул, что вернет санкции на российскую нефть

У американского лидера спросили, могут ли США усилить антироссийские санкции.

"Что ж, вскоре мы сможем это сделать, потому что сейчас нефть поставляется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотим препятствовать поставкам нефти. Поэтому вскоре... в какой-то момент мы будем в положении, чтобы сделать это", - отметил он.

Но, когда именно США отменят ослабление антироссийских санкций, президент не уточнил.

Фото: Трамп допустил возобновление санкций против РФ (РБК-Украина)

Смягчение санкций против РФ

Напомним, в марте США фактически приостановили действия части санкций против России. Речь шла о том, что был разрешен экспорт уже загруженной российской нефти и нефтепродуктов.

Вашингтон оправдывал такой шаг тем, что из-за войны против Ирана Ормузский пролив был заблокирован, что значительно усложнило ситуацию с поставками нефти из стран Ближнего Востока. Цены на "черное золото" подскочили.

Изначально исключения из санкций должны были действовать только 30 дней, но американские власти продлевали их уже несколько раз. О такой услуге США просили несколько стран.