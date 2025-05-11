Есть ли прорыв в ядерных переговорах США и Ирана? CNN узнало итоги 4-го раунда

Сегодня в Омане прошел четвертый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. Последние обсуждения считают обнадеживающими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Четвертый раунд переговоров, проходивший под руководством спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, длился более трех часов и проходил как напрямую, так и через модераторов из Омана.

Источник рассказал, что позитивным сигнал перед первым крупным визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в ходе его второго срока, является то, что обе стороны планируют вскоре "продвинуться вперед" по более техническим вопросам. Хотя точная дата пока не назначена.

"Мы воодушевлены сегодняшним результатом и с нетерпением ждем нашей следующей встречи, которая состоится в ближайшем будущем", - сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

В свою очередь представители МИД Ирана Эсмаил Бакаи охарактеризовал переворы как "сложные, но полезные для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичным путей устранения разногласий".

CNN пишет, что на данный момент неясно, к какому соглашению могут прийти обе стороны, разрешат ли США Ирану обогащать уран и в каком объеме, и чем потенциальная сделка может отличаться от соглашения, достигнутой администрациец Обамы.

Ранее в среду Трамп сказал журналистам, что решение о том, может ли Иран иметь потому по обогащению урана, еще не принято.