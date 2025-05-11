Есть ли прорыв в ядерных переговорах США и Ирана? CNN узнало итоги 4-го раунда
Сегодня в Омане прошел четвертый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. Последние обсуждения считают обнадеживающими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Четвертый раунд переговоров, проходивший под руководством спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, длился более трех часов и проходил как напрямую, так и через модераторов из Омана.
Источник рассказал, что позитивным сигнал перед первым крупным визитом президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в ходе его второго срока, является то, что обе стороны планируют вскоре "продвинуться вперед" по более техническим вопросам. Хотя точная дата пока не назначена.
"Мы воодушевлены сегодняшним результатом и с нетерпением ждем нашей следующей встречи, которая состоится в ближайшем будущем", - сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.
В свою очередь представители МИД Ирана Эсмаил Бакаи охарактеризовал переворы как "сложные, но полезные для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичным путей устранения разногласий".
CNN пишет, что на данный момент неясно, к какому соглашению могут прийти обе стороны, разрешат ли США Ирану обогащать уран и в каком объеме, и чем потенциальная сделка может отличаться от соглашения, достигнутой администрациец Обамы.
Ранее в среду Трамп сказал журналистам, что решение о том, может ли Иран иметь потому по обогащению урана, еще не принято.
Напомним, вчера глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не отступит от своих ядерных прав.
"Если цель переговоров (со стороны США - ред.) - лишить Иран его ядерных прав, я четко заявляю, что Иран не отступит ни от одного из своих прав", - сказал он.
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