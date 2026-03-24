Трамп нацелен достичь соглашения с Ираном уже в ближайшее время, - Reuters

По словам трех высокопоставленных израильских чиновников, Трамп хочет остановить боевые действия на Ближнем Востоке, ведь конфликт может затянуться.

При этом, чиновники, которые пожелали остаться анонимными, сказали, что считают маловероятным, что Иран согласится на требования США в любом новом раунде переговоров. Эти требования США, вероятно, будут включать ограничения ядерных и ракетных программ Ирана.

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по мнению Трампа, существует возможность "использования мощных достижений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и военных США, чтобы достичь целей войны в рамках соглашения - соглашения, которое сохранит жизненно важные интересы союзников" в регионе.

Что предшествовало

Напомним, 22 марта американский президент поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток. По его словам, в случае невыполнения требования в течение 48 часов войска США начнут бомбить иранские электростанции.

В ответ Иран предупредил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса будет нанесен удар по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.