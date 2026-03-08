Трамп о следующем верховном лидере Ирана: без моего одобрения долго не продержится

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго", если иранская сторона сначала не получит его одобрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.
"Ему придется получить наше одобрение. Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому вопросу каждые 10 лет, когда у нас нет такого президента, как я", - сказал Трамп.
Он добавил, что не хочет, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, что сейчас (видимо речь об операции США против Ирана), либо что еще хуже - допустить наличие ядерного оружия у Тегерана.
На вопрос о том, готов ли он утвердить кандидатуру человека, связанного со старым режимом, Трамп ответил следующим образом.
"Я бы согласился, чтобы выбрать хорошего лидера, да я бы согласился. Есть множество людей, которые могли бы подойти", - заявил президент США.
Как пишет ABC, президент в качестве еще одного оправдания начала войны, сказал, что Иран планирует весь Ближний Восток, намекнув, что он должен помешать это сделать.
"Они - бумажные тигры. Еще неделю назад они такими не были, уверяю вас. А ведь они собирались атаковать. Из план состоял в том, чтобы атаковать весь Ближний Восток, захватить весь Ближний Восток", - утверждает лидер США.
Также он не исключил возможности отправить спецназ для захвата обогащенного урана в Иране.
"Рассматриваются все варианты. Абсолютно все", - сказал он.
Напомним, неделю назад Дональд Трамп заявил журналистам, что у него есть три кандидата на роль нового главы Ирана. При этом он отказался уточнить фамилии.
На днях Трамп также сказал, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, США хотят, чтобы у Тегерана был "хороший лидер", и у Тегерана на примете уже есть такие.
К слову, недавно в СМИ была информация, что сына ликвидированного Али Хаменеи, Моджтабу - избрали новым верховным лидером. Но исходя из дальнейших публикаций, избрания, судя по всему, так и не было
Но говоря об этой теме Трамп сказал на днях, что США хотят вмешаться в процесс избрания нового руководства Ирана, подчеркнул, что Моджтаба не устраивает Вашингтон.