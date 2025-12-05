Трамп наконец-то получил премию мира, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" FIFA во время жеребьевки чемпионата мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxSports.
Так, президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой награды FIFA Peace Prize. Ее вручение состоялось во время церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026 в Вашингтоне. Сам же чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде - на 16 различных стадионах.
Президент FIFA Джанни Инфантино лично вручил Трампу премию во время торжеств в John F. Kennedy Center for the Performing Arts.
Инфантино подчеркнул, что футбол является символом мира, и награда "FIFA Peace Prize -Football Unites the World" призвана отмечать людей, которые объединяют людей и вселяют надежду в будущее поколение.
"Это то, чего мы хотим от лидера - лидера, который заботится о людях", - сказал Инфантино о Трампе, которому вручили золотой трофей с его именем, на котором изображены руки, держащие мир.
Президент FIFA сказал Трампу: "Это ваш приз, это ваш приз мира".
Трамп после вручения награды поблагодарил свою семью, в частности жену, первую леди Меланию Трамп, и в своем коротком выступлении высоко оценил лидеров двух других стран-хозяев - премьер-министра Канады Марка Карни и президента Мексики Клаудию Шейнбаум, назвав координацию с этими странами "выдающейся".
"Это действительно одна из самых больших честей в моей жизни", - сказал Трамп.
Отметим, что церемония жеребьевки определила 12 групп для нынешнего турнира, в котором примут участие 48 команд.
Награда была основана в ноябре 2025 года организацией FIFA, чтобы отмечать лиц, которые благодаря своей непоколебимой преданности и особым поступкам способствуют объединению людей в мире ради мира.
Инфантино, впервые представляя премию, заявил: "Футбол стоит за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества FIFA Peace Prize признает огромные усилия тех лиц, которые объединяют людей и приносят надежду для будущих поколений".
Вручение премии Трампу стало историческим событием: впервые FIFA отметила политического лидера в рамках инициативы, направленной на поддержку мира и глобального единства через спорт.
Напомним, Дональд Трамп несколько раз в 2025 году заявлял, что считает себя "лидером-переговорщиком", который "заканчивает все мировые конфликты". Именно поэтому он хотел получить Нобелевскую премию мира.
В 2025-м представители некоторых стран даже выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.
Вот только престижная награда года досталась венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".
В Белом доме даже обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу.