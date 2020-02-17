Таліби атакували базу в Афганістані, є загиблі

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Унаслідок нападу загинули як мінімум п’ятеро афганських військових

На півночі Афганістану на військову базу напав радикальний рух "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що як мінімум п’ятеро афганських військових загинули внаслідок нападу.

"На жаль, п’ятеро солдатів армії загинули мученицькою смертю, ще троє поранені. Загиблі були й серед талібів", - йдеться в заяві Міністерства оборони Афганістану.

Речник поліції Кундузу Інгамуддін Рахмані зазначив, що сутичка тривала кілька годин і призвела до людських втрат з обох боків.

Але речник "Талібану" Забінуллах Муджагід ствердив, що бойовики вбили 19 співробітників безпекових сил та знищили чотири бронетранспортери.

Водночас прем’єр-міністр країни Абдулла Абдулла повідомив, що "Талібан" погодився на семиденне скорочення агресії, яке мало б передувати укладенню мирної угоди зі США (планується на 29 лютого).

Наразі невідомо, коли має початися перемир’я.

Нагадаємо, нещодавно США і "Талібан" домовилися про скорочення насильства. Очікується, що істотне скорочення насильства в регіоні дасть можливість укласти мирну угоду між США і "Талібаном" і дозволить вивести американські війська з Афганістану.

Як повідомляло РБК-Україна, в разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладена мирна угода до кінця лютого.