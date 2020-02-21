США і "Талібан" близькі до мирної угоди

Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Скорочення насильства між США і "Талібаном" має розпочатися 22 лютого

Угода між Сполученими Штатами і радикальним рухом "Талібан" про скорочення насильства в Афганістані має почати діяти в суботу, 22 лютого. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерела в американському уряді.

Повідомляється, що угода буде містити комунікаційний механізм, який зберігає за американськими військовими право самооборони, також триватимуть антитерористичні операції та тренувальні місії на час зниження насильства.

У "Талібані" відзначили, що в разі успіху угоди, офіційна церемонія підписання відбудеться в Досі 29 лютого за участю міністрів закордонних справ Пакистану, Росії та Євросоюзу.

Американська влада заявляє, що в разі успішної імплементації угоди про тимчасове зниження насильства, можливе повноцінне мирну угоду, що дозволить армії США покинути Афганістан.

Нагадаємо, 13 лютого глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США і "Талібан" домовилися про семиденнім скорочення насильства в Афганістані. У разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирну угоду до кінця лютого.

Незважаючи на домовленість, таліби продовжили здійснювати атаки на афганські сили. зокрема, 17 лютого "Талібан" здійснила напад на військову базу на півночі Афганістану. В результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро афганських військових.