ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США і "Талібан" близькі до мирної угоди

Новини » В світі     21.02.2020 - 09:43
США і "Талібан" близькі до мирної угоди
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Скорочення насильства між США і "Талібаном" має розпочатися 22 лютого

Угода між Сполученими Штатами і радикальним рухом "Талібан" про скорочення насильства в Афганістані має почати діяти в суботу, 22 лютого. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерела в американському уряді.

Повідомляється, що угода буде містити комунікаційний механізм, який зберігає за американськими військовими право самооборони, також триватимуть антитерористичні операції та тренувальні місії на час зниження насильства.

У "Талібані" відзначили, що в разі успіху угоди, офіційна церемонія підписання відбудеться в Досі 29 лютого за участю міністрів закордонних справ Пакистану, Росії та Євросоюзу.

Американська влада заявляє, що в разі успішної імплементації угоди про тимчасове зниження насильства, можливе повноцінне мирну угоду, що дозволить армії США покинути Афганістан.

Нагадаємо, 13 лютого глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США і "Талібан" домовилися про семиденнім скорочення насильства в Афганістані. У разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирну угоду до кінця лютого.

Незважаючи на домовленість, таліби продовжили здійснювати атаки на афганські сили. зокрема, 17 лютого "Талібан" здійснила напад на військову базу на півночі Афганістану. В результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро афганських військових.

США можуть направити до Туреччини ракетні комплекси Patriot У США призначили прокурора щодо справ України
Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся