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Інтерв'ю

У РФ заявили, що Путін не буде обговорювати з Трампом питання окупованого Криму

НовиниПолітика    02.07.2018 - 16:24
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)

Питання Криму "немає в порядку денному", заявили у Кремлі

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ не планує обговорювати з президентом США Дональдом Трампом питання анексованого Криму, тому що його "немає в порядку денному". Про це повідомляють російські ЗМІ.

На питання журналістів про те, з якими очікуваннями РФ готується до російсько-американського саміту, зокрема в питанні окупованого Криму.

"Президент Росії неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, немає", - відповів Пєсков.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів, що в ході зустрічі з Путіним в Москві російський президент підняв тему окупованого Криму.

"Президент Путін був досить відвертий зі мною з приводу приєднання Криму до Росії. Я відповів, що в цьому питанні нам доведеться визнати наявність розбіжностей", - повідомив Болтон. За його словами, позиція США залишається незмінною.

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Теги публікації: Володимир Путін, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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