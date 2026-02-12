Трамп нащупал слабое место Путина, и это может остановить войну в Украине, - СМИ

Удары по логистике и ресурсам союзников уже отражаются на способности Москвы продолжать боевые действия, при этом Вашингтон одновременно предлагает путь к переговорам.

Давление через союзников России

США применяют стратегию влияния не только напрямую на Москву, но и через страны-партнеры Кремля. Иран, Венесуэла и другие союзники обеспечивают Россию ресурсами и обходят международные санкции, поддерживая военные усилия Москвы.

Эксперты отмечают, что удары по логистическим цепям этих стран уже ослабляют способность России продолжать агрессию.

Бывший советник спецпосланника США в Украине Морган Мерфи заявил, что Вашингтон "убрал Венесуэлу с шахматной доски" и теперь сосредоточен на ограничении влияния Ирана, который поставляет Москве ударные беспилотники и другую военную поддержку.

Роль давления на посредников

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что атаки на посредников являются ключевым элементом стратегии.

По его словам, Венесуэла, Иран и так называемый "теневой флот" обеспечивают Россию ресурсами для войны, а удары по этим каналам снижают экономические возможности Кремля и усложняют ведение боевых действий.

Предложение "золотого моста"

Помимо давления, США предлагают России путь для выхода из конфликта — так называемый "золотой мост", включающий возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей.

В Кремле на данный момент отклонили эту инициативу, однако аналитики считают, что дальнейшее развитие войны во многом зависит от того, примет ли Москва международное давление и согласится ли на дипломатическое решение.