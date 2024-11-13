Поддерживает помощь Украине. Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Эта команда республиканцев едина вокруг повестки дня президента Трампа, и наша работа начинается сегодня", - отметил Тьюн.

Как рассказал представитель Тьюна, во время голосования он одержал победу над сенатором Джоном Корнином (Техас). При этом Рик Скотт, который является близким союзником Трампа, вылетел еще в первом туре голосования.

В свою очередь Reuters пишет, что победа Тьюна является признаком того, что Сенат может сохранить некоторую степень независимости от Трампа в следующем году.

Республиканцы получат как минимум 52 места в Сенате, где всего 100 мест.

Что Тьюн говорил об Украине

Стоит заметить, что Тьюн поддерживал законопроекты, которые предусматривали выделение новой помощи Украине от США.

Также весной этого года он отмечал, что лидерство США в помощи Украине сейчас очень необходимо.

"Мы должны убедиться, что у Украины есть оружие и ресурсы, необходимые ей для победы над россиянами, потому что, если мы не посылаем им американское оружие, и они победят в Украине, и войдут в страну НАТО, тогда мы будем посылать американских сыновей и дочерей", - подчеркивал сенатор.