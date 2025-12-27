Трамп заявил о "хорошем шансе" на мирную сделку по Украине

Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно заключения окончательного мирного договора во время визита Владимира Зеленского в его клуб.

Он отметил, что шансы на достижение соглашения есть, хотя переговоры остаются сложными из-за разногласий между сторонами.

По его словам, Украина и Россия стремятся к мирному урегулированию, но пока действуют с осторожностью.

Новый план Киева

Украинская сторона привезла вариант мирного плана из двадцати пунктов, основанный на более раннем предложении из двадцати восьми пунктов, подготовленном командой Трампа.

Главные элементы включают создание демилитаризованной "свободной экономической зоны".

Реакция России пока остается сдержанной, а главное требование Москвы — отказ Украины от части Донецкой области. Кремль подтвердил продолжение диалога.

Преодоление препятствий

Президент США пока не поддерживает план Зеленского и ожидает окончательного рассмотрения предложений. В то же время Владимир Зеленский заявил о готовности провести референдум для подтверждения территориальных уступок, если это будет частью мирного урегулирования.

В прошлые месяцы переговоры сталкивались с трудностями, включая отставку ключевого советника Украины Андрея Ермака и отказ Москвы от прямых встреч.

Контекст и место встречи

Визит Зеленского в клуб Mar-a-Lago отличается от привычных официальных встреч в Белом доме. Дональд Трамп часто использует такие мероприятия для неформального влияния на гостей.

Ранее в этом месте проходили встречи с мировыми лидерами, сопровождавшиеся демонстрацией дипломатической и военной мощи.