Трамп накричал на представителей Ирана и сорвал голос, - сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос на переговорщиков и затем охрип.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил в эфире телеканала Fox News американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он признался, что для него факт личного участия президента США в переговорах стал неожиданностью.

"Он разговаривал по телефону с иранцами несколько дней назад, и разговор стал достаточно напряженным - настолько, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, который находится на другом конце этой беседы", - сказал Грэм", - сказал Грэм.

По словам сенатора, Трамп напрямую ведет переговоры с иранскими представителями.

Переговоры между США и Ираном

Переговоры между делегациями США и Ирана состоялись 11 апреля в Исламабаде (Пакистан) и продолжались почти сутки - около 21 часа.

Американскую сторону возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, а Иран представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Несмотряна отсутствие конкретных договоренностей по итогам встречи, стороны не вышли из переговорного процесса. Вице-президент США заявил о "значительном прогрессе" в переговорах.

По данным СМИ, обсуждается возможность нового раунда переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта. Reuters сообщает, что следующая встреча может состояться в Пакистане уже на этой неделе.

В то же время Bloomberg пишет, что среди возможных площадок также рассматриваются Турция и Египет.

Трамп, по словам источников Politico, готов пойти на компромиссы с Ираном ради мира, потому что "очень хочет, чтобы это закончилось".

Однако, США собираются продолжать организованную блокаду иранских портов для давления на Тегеран.

Также СМИ пишут, что согласование мирного соглашения между США и Ираном может занять около шести месяцев.