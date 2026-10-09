"Чтобы выйти из тупика": Уиткофф и Кушнер обсудят с Украиной новый план мира

Украинские переговорщики обсудят в США новый всеобъемлющий план, который должен помочь вывести из тупика процесс прекращения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что в состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, ключевой темой обсуждений станет "новое, единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта, с целью покончить с войной".

Эти переговоры являются очередной попыткой договориться о дипломатическом урегулировании на фоне усиления смертоносных воздушных атак по обе стороны границы.

Новый раунд переговоров, начавшийся в пятницу, возглавляют специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что 9 и 10 октября в Майами пройдут переговоры делегаций Украины и США. По его словам, украинская сторона будет призывать усилить давление на Россию.

РБК-Украина также писало, что страна-агрессорка цинично отвергла возможность закончить войну против Украины дипломатическим путем, даже при посредничестве США.