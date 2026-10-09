ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Чтобы выйти из тупика": Уиткофф и Кушнер обсудят с Украиной новый план мира

15:24 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Чтобы выйти из тупика": Уиткофф и Кушнер обсудят с Украиной новый план мира Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские переговорщики обсудят в США новый всеобъемлющий план, который должен помочь вывести из тупика процесс прекращения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Новый раунд переговоров, начавшийся в пятницу, возглавляют специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Эти переговоры являются очередной попыткой договориться о дипломатическом урегулировании на фоне усиления смертоносных воздушных атак по обе стороны границы.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, ключевой темой обсуждений станет "новое, единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта, с целью покончить с войной".

Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что в состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что 9 и 10 октября в Майами пройдут переговоры делегаций Украины и США. По его словам, украинская сторона будет призывать усилить давление на Россию.

РБК-Украина также писало, что страна-агрессорка цинично отвергла возможность закончить войну против Украины дипломатическим путем, даже при посредничестве США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Джаред Кушнер Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Свет будут выключать чаще: в Украине ужесточили графики на 9 октября
Свет будут выключать чаще: в Украине ужесточили графики на 9 октября
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках