ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал переговоры делегаций Украины и США: где и когда

15:27 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский анонсировал переговоры делегаций Украины и США: где и когда Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Делегация Украины снова встретится с американскими представителями. Переговоры пройдут в США 9 и 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Reuters.

Новая встреча делегаций Украины и США

Зеленский анонсировал встречи переговорщиков со стороны Украины с американской стороной в пятницу и субботу. Они будут призывать США усилить давление на Россию.

"Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами по поводу будущих экономических проектов, а с другой стороны, говорить, что мы оказались в каком-то... дипломатическом тупике ", - сказал Зеленский во время визита в Прилуки вместе с главой МИД Британии Эдом Милибендом.

Напомним, вчера РФ нанесла по городу смертоносный удар: погибли 22 человека, в том числе 5 детей.
Президент предложил США "закрыть всю экономику России и зашить ей рот".

"Не кормите их своими продажами, наложите санкции на их оружие", - говорит Зеленский.

Также президент отметил, что Соединенные Штаты Америки "должны поднять градус" такими шагами как:

  • санкции,
  • финансовая помощь,
  • отдельная помощь для ПВО Украины.

"И такими шагами показывать Путину. И заставлять его сесть за стол переговоров", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писала, что США не бросают идею трехсторонней встречи с представителями Украины и России, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.

Кроме того, после встреч в Москве и Киеве американская сторона сообщила о прогрессе в мирном процессе и согласовании графика последующих переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Война России против Украины
Новости
Россия хочет превратить Киев в энергоостров: блиц с Омельченко об отключениях света
Россия хочет превратить Киев в энергоостров: блиц с Омельченко об отключениях света
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры