Зеленский анонсировал переговоры делегаций Украины и США: где и когда

Делегация Украины снова встретится с американскими представителями. Переговоры пройдут в США 9 и 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Reuters.

Новая встреча делегаций Украины и США

Зеленский анонсировал встречи переговорщиков со стороны Украины с американской стороной в пятницу и субботу. Они будут призывать США усилить давление на Россию.

"Нельзя, с одной стороны, вести переговоры с россиянами по поводу будущих экономических проектов, а с другой стороны, говорить, что мы оказались в каком-то... дипломатическом тупике ", - сказал Зеленский во время визита в Прилуки вместе с главой МИД Британии Эдом Милибендом.

Президент предложил США "закрыть всю экономику России и зашить ей рот".

"Не кормите их своими продажами, наложите санкции на их оружие", - говорит Зеленский.

Также президент отметил, что Соединенные Штаты Америки "должны поднять градус" такими шагами как:

санкции,

финансовая помощь,

отдельная помощь для ПВО Украины.

"И такими шагами показывать Путину. И заставлять его сесть за стол переговоров", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писала, что США не бросают идею трехсторонней встречи с представителями Украины и России, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.