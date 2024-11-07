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Путин заявил, что готов к "дискуссиям" с Трампом

Четверг 07 ноября 2024 21:26
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Путин заявил, что готов к "дискуссиям" с Трампом Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность переговоров с Дональдом Трампом, который победил на выборах в США. Но сам он ему пока не звонит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Кремля на дискусионном клубе "Валдай".

Диктатор рассказал, что "не считает зазорным" позвонить Трампу. Но он этого не делает якобы потому, что "руководители западных государств вдруг прекратили ему звонить".

На этом фоне у Путина уточнили, готов ли он "повести дискуссии с Трампом".

"Готовы", - ответил глава Кремля.

Неоднозначные заявления Трампа

Напомним, Дональд Трамп неоднократно повторял, что российский диктатор Владимир Путин является его другом. Также американский политик рассказывал о "хороших отношениях" с главой Кремля.

Но, в то же время, недавно Трамп утверждал, что он угрожал Путину ударить по центру Москвы, если Россия начнет полномасштабную войну против Украины.

В то же время сам глава Кремля, комментируя такое заявление, отмечал, что он якобы "не припоминает" подобных угроз.

При этом СМИ сообщали о том, что Путин уже якобы поздравил Трампа с победой на президентских выборах.

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