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В Госдепе подтвердили готовность Трампа ввести новые санкции против РФ

Пятница 02 мая 2025 00:26
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В Госдепе подтвердили готовность Трампа ввести новые санкции против РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Государственном департаменте подтвердили готовность США к более жестким санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента Тэмми Брюс.

В ходе пресс-брифинга в Вашингтоне, Брюс напомнила, что США не отменяют никаких действующих санкций с России и напомнила, что Трамп уже выражал готовность ввести вторичные санкции в случае отказа Кремля договариваться о мире.

"Конечно, мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы все наши действия, как государства, были дипломатическими - он четко придерживается этого подхода. В то же время, он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания", - сказала спикер.

Брюс также добавила, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.

"Суть изменений заключается в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными (в переговорный процесс. - ред.) и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон (Украины и РФ. - ред.), и пришло время, чтобы именно они представили и разработали конкретные идеи касательно того, как завершить этот конфликт. Это будет их решение", - подытожила Брюс.

Мирные переговоры и санкции против России

На днях госсекретарь США Марко Рубио не исключил выхода Вашингтона из мирного процесса в случае отсутствия шансов на быстрое мирное соглашение между Украиной и РФ.

Президент Трамп подтвердил такую вероятность.

Ранее в Конгресс внесли законопроект о существенном усилении санкций против России за агрессивную войну против Украины.

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