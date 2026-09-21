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"Оснований для ажиотажного спроса нет": в НАУ рассказали о ситуации с горючим

17:16 21.09.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко
"Оснований для ажиотажного спроса нет": в НАУ рассказали о ситуации с горючим Фото: очередь автомобилей на АЗС в Украине (Getty Images)
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Мировой топливный кризис создает дополнительное давление на украинский рынок, почти полностью зависящее от импортного горючего. В то же время, поставки бензина и дизеля в Украину продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нефтегазовую ассоциацию Украины.

По данным ассоциации, из-за мирового топливного кризиса котировки горючего достигли рекордных уровней. В частности, цена дизельного горючего поднялась до 1644 долларов за тонну, а бензина – до 1377 долларов за тонну.

Для Украины ситуация особенно чувствительна, поскольку из-за полномасштабной войны и уничтожения российскими ударами основных нефтеперерабатывающих мощностей страна в значительной степени зависит от импорта.

Поэтому внутренний рынок напрямую связан с ситуацией в Европе и на мировых рынках.

"При этом зарплаты украинцев и европейцев разные, но мировой рынок горючего, к сожалению, у всех один. Украина покупает дизель и бензин по той же мировой цене", - отметили в НАУ.

Дополнительным фактором давления остаются российские удары по украинской топливной инфраструктуре и АЗС.

Как Украина обеспечивает себя горючим

В НАУ объяснили, что операторы рынка в последние годы диверсифицировали источники и маршруты поставок. Горючее поступает в Украину через европейские порты и сухопутные коридоры от производителей из Европы, США, Турции и стран Ближнего Востока.

Это позволяет обеспечивать горючие потребности обороны, критической инфраструктуры, аграрного сектора и гражданских потребителей.

В то же время сети АЗС работают над безопасностью своих объектов. На заправках устанавливают габионы и другие инженерные конструкции, обустраивают укрытия, обновляют протоколы действий персонала во время воздушных тревог и угрозы обстрелов.

Еще одной задачей отрасли остается сдерживание роста цен. Операторы оптимизируют расходы, логистику и закупки, чтобы, насколько возможно, смягчить влияние мировых котировок на конечную стоимость топлива для потребителей.

Будет ли дефицит горючего

В НАУ отмечают, что, несмотря на убытки от российских атак и колебания мировых цен, украинский топливный рынок продолжает работать.

Поставки в страну продолжаются, АЗС остаются открытыми, а операторы вместе с государством работают над сохранением стабильности системы.

"Оснований для ажиотажного спроса нет", - подчеркнули в Нефтегазовой ассоциации Украины.

В отрасли подытожили, что главными приоритетами сейчас остаются безопасность людей, бесперебойная поставка топлива и сдерживание цен.

Напомним, 18 сентября директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что украинский рынок горючего остается под давлением рекордных мировых котировок. По его словам, дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на мировом рынке и развития событий на Ближнем Востоке.

В то же время, по состоянию на 21 сентября бензин А-95 в популярных сетях стоит 87,90-93,90 грн за литр, а премиальное топливо и дизель - до 99,90 грн. Заправка 50 литров самого дорогого горючего обойдется почти в 5 тысяч гривен.

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