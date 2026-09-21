Россия продолжит ограничения на экспорт дизеля на фоне ударов по НПЗ, - Bloomberg

Россия может еще месяц ограничить экспорт дизельного горючего. Такое решение обсуждается на фоне проблем с переработкой нефти и ударов по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, знакомых с ситуацией, у российских властей есть общее понимание продолжения запрета.

Один из собеседников отметил, что среди вариантов рассматривают продление ограничений еще на месяц или даже дольше.

Почему Россия ограничила экспорт дизеля

Москва ввела запрет на экспорт дизельного горючего в июле. Это произошло после волны украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых объемы переработки нефти в стране упали до самых низких за несколько лет уровней.

Первоначально ограничения планировали ввести всего на несколько недель. Однако впоследствии их продлили до конца августа, а затем – до конца сентября, поскольку удары по российской нефтяной инфраструктуре продолжались.

По состоянию на прошлую неделю Москва уже рассматривала возможность нового продления запрета еще на один месяц.

До введения ограничений в Россию приходилось около 10% мировых поставок дизельного горючего морским транспортом. Вывод такого объема с международного рынка дополнительно усугубил проблемы со снабжением, в частности на фоне перебоев с горючим с Ближнего Востока.

Что происходит с мировым рынком дизеля

Рынок дизельного горючего сейчас остается под значительным давлением. Bloomberg отмечает, что война на Ближнем Востоке вывела с рынка больше дизеля, чем русско-украинская война.

На ситуацию также влияют перебои со снабжением нефти и горючего, а также проблемы с логистикой. По данным Bloomberg, дефицит доступных супертанкеров уже повышает стоимость транспортировки нефти и создает дополнительные опасности для мировых поставок.

На этом фоне продление Россией экспортных ограничений может стать дополнительным фактором давления на мировой рынок дизеля.