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Трамп может отложить запланированные удары по Ирану, но есть условие, - Reuters

15:25 14.11.2026 Сб
3 мин
aimg Мария Науменко
Трамп может отложить запланированные удары по Ирану, но есть условие, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США могут воздержаться от новых ударов по Ирану в отсутствие провокаций со стороны Тегерана. Однако военный сценарий остается в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трех человек, осведомленных о ситуации, президент США Дональд Трамп в последние дни сообщил своим старшим советникам, что рассматривает возможность не восстанавливать масштабные атаки, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы в Йемене не будут прибегать к новым провокациям.

В то же время, его публичные заявления остаются противоречивыми: президент то угрожает новыми ударами, то говорит о сокращении военной кампании.

Нынешние и бывшие американские чиновники отмечают, что Трамп до сих пор не определился с тем, как завершить конфликт, который США начали вместе с Израилем в феврале.

Война остается непопулярной, а союзники Вашингтона на Ближнем Востоке просят американского президента не возвращаться в полномасштабные боевые действия.

Трамп признал, что принимает во внимание позицию партнеров. На днях в интервью спортивному комментатору Стивену А. Смиту он заявил: "Я мог бы положить этому конец немедленно, но по просьбам стран, которые я стараюсь защитить, мы делаем это немного дольше, немного цивилизованнее".

В Белом доме подчеркнули, что окончательное решение о дальнейших действиях остается за президентом. Там также заявили, что США имеют сильные позиции, контролируют Ормузский пролив и наблюдают за ухудшением экономической ситуации в Иране.

"Только президент Трамп знает, что он сделает и когда", – отметил представитель администрации.

Какие военные варианты рассматривают США

По словам еще трех источников Reuters, в ближайшие дни в Ближний Восток должен прибыть третий авианосец. Сначала он должен заменить один из двух кораблей, которые уже находятся в регионе, однако при необходимости все три могут остаться там.

Среди возможных целей новых ударов – подземные ядерные объекты Ирана. В то же время, США уже атаковали эти объекты, поэтому эффективность повторных ударов остается под вопросом.

По оценкам американской разведки новые атаки вряд ли существенно изменят позицию Тегерана на переговорах. Кроме того, Трампу сообщили о состоянии запасов американского вооружения: часть боеприпасов сократилась до тревожного уровня.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в последние дни позиция Вашингтона по отношению к Ирану менялась от угроз новыми ударами до попыток избежать восстановления полномасштабной войны.

9 ноября глава МИД Ирана Аббас Арагчи фактически выдвинул США ультиматум: Тегеран дал два дня на прекращение боевых действий на всех фронтах, пригрозив жестким ответом.

Уже 10 ноября Трамп назвал возобновление боевых действий маловероятным, хотя заверил, что американские войска готовы к эскалации.

На следующий день стало известно, что Вашингтон склоняется к третьему сценарию – усилению экономического давления на Тегеран вместо новых ударов или мирного соглашения. Такой подход предполагает дальнейшее ограничение возможностей Ирана финансировать военные силы и возобновлять вооружение.

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