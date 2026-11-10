Трамп назвал "маловероятным" возобновление боевых действий с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что сценарий новых военный действий против Ирана являться крайне "маловероятным". При этом ряд стран Ближнего Востока поддерживают продолжение морской блокады для давления на Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Трамп рассказал, что у него состоялась беседа с премьер-министром Катара, в ходе которой они обсудили положение Ирана.

По его словам, ряд стран выступают "за" продолжение морской блокады и поддерживают новую операции "Железные ворота" (миссия направлена на перекрытие каналов поставок оружия, технологий двойного назначения и санкционных товаров).

"Самое важное, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранение статус-кво, то есть продолжение крупнейшей в истории военно-морской блокады и новой операции "Железные ворота" - следовательно, на суше и на море", - написал президент США.

Также он добавил, что все согласны с тем, что Иран не сможет обладать ядерным оружием и этот вопрос не подлежит обсуждению.

В то же время Трамп предупредил, что в случае каких-либо изменений в развитии событий на Ближнем Востоке США "готовы к бою". Но пока что возобновление военных действий маловероятно.

"На данный момент это кажется маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы видим позитивную динамику в направлении прекращения этого конфликта и обеспечим защиту интересов Америки в любое время. По завершении этого военного конфликта американский народ и весь мир будут в гораздо большей безопасности", - резюмировал глава Белого дома.