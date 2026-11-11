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Не война и не мир: СМИ раскрыли новую стратегию Трампа по Ирану

10:51 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Не война и не мир: СМИ раскрыли новую стратегию Трампа по Ирану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп решил не возвращаться ни к войне с Ираном, ни к дипломатии. Он сделал ставку на третий сценарий - усиление экономического давления, которое должно привести к "удушению иранского режима".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отмечают источники издания, в команде Трампа возникли разногласия по дальнейшей политике Вашингтона в отношении Тегерана. Разные группы должностных лиц опирались на позиции союзников США на Ближнем Востоке. В частности, Израиль настаивал на возобновлении военных ударов, в то время как большинство государств Персидского залива выступали против такого сценария.

"Он искал решение, но не был уверен, какой путь будет лучшим", - рассказал американский чиновник, близкий президенту.

Позицию Вашингтона по отношению к Ирану государственный секретарь США Марко Рубио представил во вторник во время закрытой встречи с главами МИД стран G7 в Париже.

По его словам, администрация Трампа рассматривает не только два традиционных варианта - возобновление войны или заключение мирного соглашения.

"У президента есть не только два варианта. Речь идет не просто о возвращении к войне или подписании уморительного мирного соглашения. Мы не пойдем на бессмысленное соглашение. Третий вариант, который у нас есть, - продолжать делать то, что мы делаем сейчас", - заявил Рубио.

Он пояснил, что США продолжают наносить значительный экономический ущерб Ирану. Такая политика должна ограничить возможность Тегерана финансировать террористические группировки и восстанавливать свои вооруженные силы. В то же время, конкретных сроков реализации этой стратегии Вашингтон не устанавливает.

"Президент не находится под искусственным давлением времени, а иранцы сами наносят огромный ущерб своей экономике", - подчеркнул госсекретарь.

По информации американских чиновников, Рубио принадлежал к группе представителей администрации, поддерживавших экономический сценарий давления на Иран. В нее также вошли министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и зять и советник президента Джаред Кушнер.

Эти чиновники не поддерживали возобновление боевых действий и в то же время сомневались, что при нынешней позиции Тегерана удастся достичь договоренностей на условиях, выгодных для США. Поэтому они настаивали на продолжении экономического давления как альтернативном варианте.

В то же время, планы Вашингтона вызывают беспокойство у некоторых его союзников. В частности, Турция, Ирак и Пакистан обеспокоены намерением Трампа и дальше усиливать экономическое давление на Иран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран выдвинул США жесткий ультиматум по завершению войны.

А Дональд Трамп заявил, что американские войска возобновят удары по Ирану, если в переговорах по ядерному соглашению и открытию Ормузского пролива не будет прогресса.

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