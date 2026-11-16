Польша предлагает посадить ЕС за стол переговоров вместо России на саммите с США и Китаем

В Польше считают, что участие России в саммите с США и Китаем неоправданно повысит статус Москвы. Вместо этого там предлагают пригласить ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Я считаю, что это ненужное повышение России до статуса глобальной сверхдержавы, которой она уже давно не является. Это должна быть встреча в треугольнике Китай - Соединенные Штаты - Европейский Союз", - подчеркнул Сикорский.

Он также высказался по поводу перспектив переговоров о завершении войны России против Украины.

"Я знаю, что нужно для успеха этих переговоров. Акцент должен быть сделан на агрессоре, а не на жертве агрессии", - подчеркнул глава МЗС Польши.

По его убеждению, санкции против России должны регулярно обновляться. Он объяснил это тем, что меняются компании и другие структуры, помогающие Москве продавать и транспортировать нефть.

Польский министр также назвал потерю европейского рынка углеводородов одним из самых болезненных санкционных ударов для России. Из-за ограничений Москва вынуждена продавать меньше нефти и получает за нее меньше средств.

Саммит США, России и Китая

Напомним, трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина должна состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

В то же время подготовка к саммиту сопровождалась разногласиями между Вашингтоном и Пекином по формату переговоров. Китай настаивал на регламентированной встрече, в то время как США хотели более свободной дискуссии. Поэтому трехсторонние переговоры оказались под угрозой срыва.