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Польша предлагает посадить ЕС за стол переговоров вместо России на саммите с США и Китаем

13:26 16.11.2026 Пн
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aimg Мария Науменко
Польша предлагает посадить ЕС за стол переговоров вместо России на саммите с США и Китаем Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
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В Польше считают, что участие России в саммите с США и Китаем неоправданно повысит статус Москвы. Вместо этого там предлагают пригласить ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Я считаю, что это ненужное повышение России до статуса глобальной сверхдержавы, которой она уже давно не является. Это должна быть встреча в треугольнике Китай - Соединенные Штаты - Европейский Союз", - подчеркнул Сикорский.

Он также высказался по поводу перспектив переговоров о завершении войны России против Украины.

"Я знаю, что нужно для успеха этих переговоров. Акцент должен быть сделан на агрессоре, а не на жертве агрессии", - подчеркнул глава МЗС Польши.

По его убеждению, санкции против России должны регулярно обновляться. Он объяснил это тем, что меняются компании и другие структуры, помогающие Москве продавать и транспортировать нефть.

Польский министр также назвал потерю европейского рынка углеводородов одним из самых болезненных санкционных ударов для России. Из-за ограничений Москва вынуждена продавать меньше нефти и получает за нее меньше средств.

Саммит США, России и Китая

Напомним, трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина должна состояться 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

В то же время подготовка к саммиту сопровождалась разногласиями между Вашингтоном и Пекином по формату переговоров. Китай настаивал на регламентированной встрече, в то время как США хотели более свободной дискуссии. Поэтому трехсторонние переговоры оказались под угрозой срыва.

В то же время Путин хочет использовать встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

Однако в Белом доме заявили, что вопросы Украины во время трехсторонних переговоров поднимать не планируют. Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином сокращение ядерных вооружений.

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