Трамп может пойти на уступки Ирану: Politico узнало неожиданные детали

Президент США Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном переговорами. И из-за падения рейтингов и роста цен может оказаться гораздо более сговорчивым к Тегерану, чем заявляет публично.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом заявили высокопоставленные чиновники из стран Персидского залива и США, знакомые с ходом переговоров.
"Я думаю, что он согласится на большее количество компромиссов, потому что очень хочет, чтобы это закончилось", - сказал анонимный высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива.
По его словам, Трамп "серьезно настроен на переговоры и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать ему то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти".
Несмотря на заявление вице-президента США Джей Ди Венса об "окончательном предложении" на переговорах в Исламабаде, внутренние переговоры продолжаются. Трамп в четверг, 16 апреля, заявил, что новый раунд личных переговоров может состояться уже в ближайшие выходные.
"Иран хочет заключить сделку, и мы очень хорошо с ними обращаемся", - сказал он журналистам перед отлетом в Лас-Вегас.
Но есть конкретные разногласия:
В то же время Трамп не исключил возможность того, что Иран будет обогащать уран для гражданских целей в будущем. Белый дом на прямой вопрос конкретного ответа не дал.
Трамп ввел морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран нефтяных доходов и вернуть его к переговорам. Но аналитики указывают: чем дольше пролив закрыт, тем дороже нефть - и тем больше это вредит самому Трампу.
"Чем дольше пролив закрыт, что приводит к росту цен на нефть, тем труднее президенту в политическом плане", - отметил Эйк Фрейманн, стипендиат Стэнфордского университета.
Блокаду поддерживают около 10 000 американских военнослужащих. Директор бюджета Белого дома Расс Воут признал, что администрация еще не определила даже "приблизительного" объема финансирования, необходимого от Конгресса на этот конфликт.
Президент Финляндии Алекс Стубб во время выступления в Вашингтоне прямо заявил: "Иран сейчас держит много карт в своих руках. Боюсь, что это реальность".
Глава Международного энергетического агентства предупредил: у Европы осталось "возможно, примерно шесть недель" запаса авиационного топлива до того, как дефицит нефти приведет к массовой отмене рейсов.
Если Трамп все же остановит блокаду и согласится на сделку с возможностью обогащения урана в будущем - это поставит под сомнение всю логику того, зачем начиналась эта война.
"Трудно оправдать или даже объяснить то, что произошло за последний месяц", - сказал Кристофер Гилл, пятикратный посол США.
Напомним, США и Иран согласились на перемирие 8 апреля 2026 года - за несколько часов до ультиматума Трампа нанести массированные удары. Оно будет действовать 2 недели, то есть еще несколько дней.
Теперь США и Иран рассматривают возможность продления перемирия. Впрочем, конкретных договоренностей пока нет.
