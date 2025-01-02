Трамп может быть решающим в завершении войны с Россией, - Зеленский

"Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное. Он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что у него уже было несколько разговоров с Трампом.

"Он, я считаю, что сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда", - отметил Зеленский.