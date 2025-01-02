Трамп може бути вирішальним у завершенні війни з Росією, - Зеленський

"Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що у нього вже було декілька розмов з Трампом.

"Він, я вважаю, що сильний та непердбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - зазначив Зеленський.