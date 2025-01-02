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Трамп може бути вирішальним у завершенні війни з Росією, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що у нього вже було декілька розмов з Трампом.

"Він, я вважаю, що сильний та непердбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - зазначив Зеленський.

 

Наміри Трампа завершити війну РФ проти України

Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час президентської передвиборчої кампанії у США заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України. Зокрема, він стверджував, що зможе це зробити у перший день свого президентства.

Також повідомлялося, що у вересні Трамп обіцяв Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".

У грудня американська преса писала, що команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни.

Детальніше про те, що Трамп готує Україні та чи є шанси на закінчення війни у 2025 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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