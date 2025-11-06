RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Трамп: Моди по большей части прекратил покупать нефть у России

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после санкций и тарифов со стороны Вашингтона.

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Журналист спросил у американского лидера, как проходят его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. 

"Отлично, все идет хорошо. Он прекратил, в большинстве своем прекратил покупать нефть у России", - ответил Трамп. 

Он добавил, что Моди приглашает его посетить Индию. Американский президент пообещал, что совершит такой визит 

По словам Трампа, он может полететь в Индию в следующем году. 

Поставки нефти в Индию

Напомним, несколько недель назад Bloomberg писало о том, что руководителям индийских нефтеперерабатывающих заводов придется отказаться от импорта российской нефти.

По их словам, продолжать покупки российской нефти будет крайне сложно из-за санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

29 октября Bloomberg писало, что танкер с российской нефтью "Фурия", который должен был доставить ее в Индию, резко развернулся и простаивает в Балтийском море. По данным издания, причиной стали санкции США.

При этом уже 31 октября Reuters написало, что крупнейший нефтяной концерн Индии Indian Oil Corp (IOC) снова начал покупать российскую нефть - он заказал ее у компаний, которые не подпадают под санкции.

Стоит отметить, что Индия является вторым по величине импортером российской нефти в мире - ее опережает только Китай. На этом фоне президент США Дональд Трамп ввел против Индии дополнительные тарифы, чтобы заставить ее сократить закупки нефти у России.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИндияДональд Трамп