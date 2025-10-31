Индия снова покупает российскую нефть: СМИ раскрыли детали

Крупнейший нефтяной концерн Индии Indian Oil Corp (IOC) возобновляет закупки российской нефти. Компания сделала заказы у поставщиков, которые не подпадают под санкции.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в торговой сфере, Indian Oil Corp приобрела пять партий с поставкой в декабре у поставщиков, которые не подпадают под санкции США против РФ.

Речь идет о 3,5 миллиона баррелей нефти сорта ESPO. Это означает, что IOC продолжает закупки несмотря на усиленное давление Вашингтона с требованием прекратить импорт российской нефти.

Ранее финансовый директор концерна Анудж Джайн заявлял, что компания будет покупать нефть из РФ, если поставки не будут нарушать международные санкции.