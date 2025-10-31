Индия снова покупает российскую нефть: СМИ раскрыли детали
Крупнейший нефтяной концерн Индии Indian Oil Corp (IOC) возобновляет закупки российской нефти. Компания сделала заказы у поставщиков, которые не подпадают под санкции.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в торговой сфере, Indian Oil Corp приобрела пять партий с поставкой в декабре у поставщиков, которые не подпадают под санкции США против РФ.
Речь идет о 3,5 миллиона баррелей нефти сорта ESPO. Это означает, что IOC продолжает закупки несмотря на усиленное давление Вашингтона с требованием прекратить импорт российской нефти.
Ранее финансовый директор концерна Анудж Джайн заявлял, что компания будет покупать нефть из РФ, если поставки не будут нарушать международные санкции.
Санкции США против РФ
22 октября США ввели новые санкции против России, объяснив шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению войны в Украине.
Под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ. За нарушение предусмотрены гражданско-правовые и уголовные санкции для граждан США и иностранцев.
СМИ сообщали, что индийские нефтеперерабатывающие заводы не размещали новых заказов на закупку российской нефти с момента введения санкций США. Они ожидали разъяснений от правительства и поставщиков.
Также сообщалось, что государственные НПЗ в Индии изучали, могут ли они продолжать принимать некоторые российские нефтяные грузы вместо энергетических гигантов, против которых США ввели санкции.