В Мексике анонсировали пошлины на американские товары в ответ на решение Трампа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее страна ответит на 25% пошлины, введенные Соединенными Штатами, и введет ответные тарифы на американские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP , которое приводит заявление Шейнбаум.

Президент сообщила, что объявит перечень товаров США, которые подпадут под эти тарифы, в воскресенье во время публичного мероприятия на центральной площади Мехико.

По данным АР, это может свидетельствовать о том, что Мексика все еще надеется на деэскалацию торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп.

Комментируя 25% пошлины США, президент Мексики подчеркнула, что нет никаких оснований или оправданий "для наказания одних из крупнейших торговых партнеров США".

"Нет ни одного мотива, причины или обоснования, которое могло бы поддержать это решение, которое негативно повлияет на наших людей и наши страны", - подчеркнула Шейнбаум.

Добавим, что Мексика еще в январе заявляла, что имеет готовый план на случай ведения новостей пошлин США. Однако, в отличие от Китая и Канады, решила подождать до воскресенья с официальным объявлением собственных тарифов в отношении товаров США.

Пошлины США и ответ Канады и Китая

Напомним, что новые 25%-ные пошлины президента США Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20% вступили в силу 4 марта.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вводит 25%-ные пошлины на товары стоимостью 30 млрд канадских долларов, импортируемые из США. Пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои пошлины против Канады.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10-15% на некоторые виды импорта из США.