Трамп о мире в Украине: мы сейчас ближе, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны сейчас близки к миру в Украине, как никогда раньше. Он считает, что дела "идут хорошо" и в конце концов война будет окончена.

В частности, Трамп принял участие в церемонии вручения медалей в Овальном кабинете, однако начал свой монолог о текущих усилиях по завершению войны.

"Я думаю, что мы сейчас ближе (к миру - ред.), чем когда-либо. Час назад мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне между Россией и Украиной. Мы провели очень хорошую дискуссию... Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят, чтобы это закончилось", - сказал Трамп.

Он добавил, что дела идут довольно хорошо и отметил, что и Россия, и Украина - хотят мира. При этом глава Белого дома раскрыл, в чем возникает трудность.

"На данный момент Россия заявляет о готовности завершить войну, но проблема в том, что они хотят ее завершить - а потом вдруг уже нет. Украина тоже хочет завершения войны - и потом вдруг тоже возникают паузы. Поэтому нам нужно свети обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается. Разговор был очень хорошим", - резюмировал Трамп.