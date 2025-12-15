ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп о мире в Украине: мы сейчас ближе, чем когда-либо

Понедельник 15 декабря 2025 23:31
UA EN RU
Трамп о мире в Украине: мы сейчас ближе, чем когда-либо Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны сейчас близки к миру в Украине, как никогда раньше. Он считает, что дела "идут хорошо" и в конце концов война будет окончена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В частности, Трамп принял участие в церемонии вручения медалей в Овальном кабинете, однако начал свой монолог о текущих усилиях по завершению войны.

"Я думаю, что мы сейчас ближе (к миру - ред.), чем когда-либо. Час назад мы провели очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне между Россией и Украиной. Мы провели очень хорошую дискуссию... Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они тоже хотят, чтобы это закончилось", - сказал Трамп.

Он добавил, что дела идут довольно хорошо и отметил, что и Россия, и Украина - хотят мира. При этом глава Белого дома раскрыл, в чем возникает трудность.

"На данный момент Россия заявляет о готовности завершить войну, но проблема в том, что они хотят ее завершить - а потом вдруг уже нет. Украина тоже хочет завершения войны - и потом вдруг тоже возникают паузы. Поэтому нам нужно свети обе стороны к общему видению. Но я думаю, что этот процесс постепенно продвигается. Разговор был очень хорошим", - резюмировал Трамп.

Переговоры Украины и США по мирному плану

Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джареда Кушнера. Кроме того, были встречи и с европейскими лидерами.

По данным WSJ, во время переговоров делегаций Украины и США 14 декабря, американские представители не продемонстрировали готовности к компромиссам и настаивали поскорее заключить мирную сделку. В Белом доме хотели бы достичь ее уже до конца года.

Как пишет AFP, ключевой точкой разногласий стал территориальный вопрос. В частности, США настаивали на отказе Украины от Донбасса, а именно - выводе войск из Донецкой области. Зеленский отверг такой подход, отметив, что прекращение огня может возможно без территориальных уступок.

При этом неназванный американский чиновник сказал, что в ходе этих переговоров уже согласовано около 90% вопросов. Он добавил, что Трамп доволен результатами.

К слову, WSJ сообщило, что США предлагают Украине юридически обязывающие гарантии безопасности на подобии 5-й статьи НАТО. Вашингтон обещает Киеву защиту от любой агрессии, чтобы выйти таким образом "из тупика" в переговорах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине мирный план США
Новости
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Без света трижды в сутки: как будут действовать графики в Киеве 16 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе