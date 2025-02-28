Трамп о мире для Украины: готовы пойти на многое, нужно согласие РФ на некоторые моменты

Соответствующий ответ прозвучал от президента США на вопрос о том, что готовы предложить Штаты, если не гарантии безопасности.

"Мы готовы пойти на многие меры. Но когда говорим о мире, приятно думать о том, что нам предстоит мир, но его нужно добиваться. Мы произвели колоссальное воздействие на Россию. Я не хотел бы говорить о второй стадии, прежде чем мы окончательно решим все вопросы по первой стадии", - заявил Трамп.

Также он подчеркнул, что обеим сторонам, и России и Украине, придется пойти на ряд моментов. Американский президент выразил надежду, что заключить соглашение получится.

"Необходимо, чтобы Россия согласилась на определенные моменты, чтобы Украина пошла на это. Мы прошли большой путь. Надеюсь, нам удастся заключить историческое соглашение", - резюмировал он.