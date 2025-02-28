Трамп про мир для України: готові піти на багато що, потрібна згода РФ на деякі моменти

Відповідна відповідь прозвучала від президента США на запитання про те, що готові запропонувати Штати, якщо не гарантії безпеки.

"Ми готові піти на багато заходів. Але коли говоримо про мир, приємно думати про те, що на нас чекає мир, але його потрібно домагатися. Ми справили колосальний вплив на Росію. Я не хотів би говорити про другу стадію, перш ніж ми остаточно вирішимо всі питання щодо першої стадії", - заявив Трамп.

Також він підкреслив, що обом сторонам, і Росії, і Україні, доведеться піти на низку моментів. Американський президент висловив сподівання, що укласти угоду вдасться.

"Необхідно, щоб Росія погодилася на певні моменти, щоб Україна пішла на це. Ми пройшли великий шлях. Сподіваюся, нам вдасться укласти історичну угоду", - резюмував він.