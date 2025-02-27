Трамп заявил, что уверен в достижении мирного соглашения по Украине

Американский президент Дональд Трамп уверен, что сможет достичь мирного соглашения в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , которое приводит слова Трампа.

Приветствуя премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме, Трамп ответил на вопрос журналиста. Тот спросил у президента, сможет ли он заключить мирное соглашение по Украине.

"Да", - лаконично ответил на это Трамп.

Журналист также спросил Стармера, получит ли он "бэкстоп". Этот термин используется для обозначения гарантий безопасности от США. Они предусматривают предоставление поддержки (в частности воздушной и логистической) европейским силам, которые будут обеспечивать безопасность для Украины.

Однако Стармер решил не отвечать на этот вопрос.

Встреча Трампа и Стармера

Напомним, 27 февраля Трамп встречается со Стармером в Вашингтоне. Ожидается, что британский премьер во время визита США, должен продемонстрировать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.