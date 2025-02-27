Трамп заявил, что уверен в достижении мирного соглашения по Украине
Американский президент Дональд Трамп уверен, что сможет достичь мирного соглашения в полномасштабной войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, которое приводит слова Трампа.
Приветствуя премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Белом доме, Трамп ответил на вопрос журналиста. Тот спросил у президента, сможет ли он заключить мирное соглашение по Украине.
"Да", - лаконично ответил на это Трамп.
Журналист также спросил Стармера, получит ли он "бэкстоп". Этот термин используется для обозначения гарантий безопасности от США. Они предусматривают предоставление поддержки (в частности воздушной и логистической) европейским силам, которые будут обеспечивать безопасность для Украины.
Однако Стармер решил не отвечать на этот вопрос.
Встреча Трампа и Стармера
Напомним, 27 февраля Трамп встречается со Стармером в Вашингтоне. Ожидается, что британский премьер во время визита США, должен продемонстрировать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.
Как писало издание Wall Street Journal, европейское предложение по отправке контингента в Украину во многом зависит от того, удастся ли убедить президента США Дональда Трампа согласиться на "ограниченную военную роль США" (британские официальные лица называют ее "поддержкой", - ред.), чтобы защитить европейские войска в Украине в случае, если им будет угрожать опасность, и удержать Россию от нарушения любого соглашения о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что 24 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не против возможной отправки европейских войск в Украину. Это возможно в рамках "мирного соглашения".
Добавим также, что еще вчера, 26 февраля, во время заседания американского правительства Трамп усомнился, удастся ли ему достичь мира между Украиной и Россией. Но такая возможность все же есть, добавил президент.