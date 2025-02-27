"Знаю его давно". Трамп не верит, что Путин нарушит мирное соглашение по Украине

Переговоры о прекращении вторжения России в Украину "очень продвинулись". И российский диктатор Владимир Путин не будет давить на возобновлении войны, если удастся достичь перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , которое приводит слова американского президента Дональда Трампа.

"Я говорил с ним. Я знаю его уже давно. Нам пришлось пройти через "российскую мистификацию" вместе", - сказал Трамп, имея в виду расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Он также подчеркнул, что не сомневается в намерениях российского диктатора.

"Я не верю, что он нарушит свое слово. Не думаю, что он вернется к войне против Украины, когда мы заключим соглашение. Я считаю, что соглашение состоится", - сказал он.

Когда журналист заметил, что Путину нельзя доверять, Трамп объяснил свою позицию.

"Вы знаете, это принцип доверяй и проверяй. Назовем это так, и я думаю, что мы оба можем быть такими. Это - вы должны проверять, потому что вы никогда не знаете, что может произойти", - добавил он.