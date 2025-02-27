"Знаю его давно". Трамп не верит, что Путин нарушит мирное соглашение по Украине
Переговоры о прекращении вторжения России в Украину "очень продвинулись". И российский диктатор Владимир Путин не будет давить на возобновлении войны, если удастся достичь перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, которое приводит слова американского президента Дональда Трампа.
"Я говорил с ним. Я знаю его уже давно. Нам пришлось пройти через "российскую мистификацию" вместе", - сказал Трамп, имея в виду расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Он также подчеркнул, что не сомневается в намерениях российского диктатора.
"Я не верю, что он нарушит свое слово. Не думаю, что он вернется к войне против Украины, когда мы заключим соглашение. Я считаю, что соглашение состоится", - сказал он.
Когда журналист заметил, что Путину нельзя доверять, Трамп объяснил свою позицию.
"Вы знаете, это принцип доверяй и проверяй. Назовем это так, и я думаю, что мы оба можем быть такими. Это - вы должны проверять, потому что вы никогда не знаете, что может произойти", - добавил он.
Встреча Трампа со Стармером
Напомним, что сегодня, 27 февраля, президент Трамп провел встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером. Политики в частности обсудили войну России против Украины.
Заметим, что Трамп во время разговора отметил, что США провели "хорошие переговоры" с Украиной и Россией. Благодаря этому, по его словам, есть значительные продвижения в вопросе мирного соглашения.
В то же время стоит заметить, что во время встречи Трамп также сказал, что не может поверить в то, что назвал украинского президента Владимира Зеленского "диктатором".
РБК-Украина также сообщало, что американский лидер вспомнил и о соглашении о редкоземельных металлах. Он сообщил, что они должны завтра подписать его с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.