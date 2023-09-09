Трамп мог завысить свое состояние на 3,6 млрд долларов, - генпрокурор Нью-Йорка

Прокуроры под руководством генпрокурорки Нью-Йорка Летиции Джеймс привлекли экспертов к проведению еще одной проверки махинаций Трампа с состоянием. Оказалось, что он мог завысить его на сумму от 1,9 до 3,6 млрд долларов.

"После учета этих и других фундаментальных соображений, которые бы принял во внимание любой информированный покупатель и продавец на рынке, чистый капитал господина Трампа значительно уменьшился бы на 1,9-3,6 миллиарда долларов в год", - заявили прокуроры.

Кроме этого, сейчас против Трампа предъявлены обвинения по 91 пункту по трем делам. Так, его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и в неправомерном распоряжении секретной информацией после ухода с поста.

А накануне президентских праймериз в 2024 году начнется еще один судебный процесс - на этот раз по поводу штурма Капитолия.

СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша - он помилует себя. Сам же экс-президент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.

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