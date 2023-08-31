Еще одно дело против Трампа. Прокурор призывает признать экспрезидента мошенником

2 октября должен начаться еще один суд против бывшего президента США Дональда Трампа, однако прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призывает суд признать его мошенником еще до слушаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению прокурора, с 2011 по 2021 год Трамп предоставлял банкирам и страховым компаниям ложные данные о своем состоянии, превысив их на 2,23 млрд долларов.

"Кумулятивный эффект этих многочисленных мошеннических схем по увеличению активов мистера Трампа, а значит, и его собственного капитала, потрясающий, и является лишь верхушкой гораздо большего айсберга обмана", - сказала Джеймс.

Издание отмечает, что прокурор требует от суда признать Трампа мошенником еще до начала слушаний. В случае доказательства вины тот будет вынужден оплатить штраф в размере 250 млн долларов.

Судебные дела против Трампа

Сейчас Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.

В 2024 году суд начнет рассматривать еще одно обвинение в отношении бывшего президента США - на этот раз в отношении штурма Капитолия.

СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша - он помилует себя. Сам же экспрезидент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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