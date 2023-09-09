Трамп міг завищити свої статки на 3,6 млрд доларів, - генпрокурор Нью-Йорка

Прокурори під керівництвом генпрокурорки Нью-Йорка Летіції Джеймс залучили експертів до проведення ще однієї перевірки махінацій Трампа зі статками. Виявилось, що він міг завищити їх на суму від 1,9 до 3,6 млрд доларів.

"Після врахування цих та інших фундаментальних міркувань, які взяв би до уваги будь-який поінформований покупець і продавець на ринку, чистий капітал пана Трампа значно зменшився б на 1,9–3,6 мільярда доларів на рік", - заявили прокурори.

Крім цього, зараз проти Трампа висунуто звинувачення по 91 пункту в трьох справах. Так, його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.

А напередодні президентських праймеріз в 2024 році розпочнеться ще один судовий процес - на цей раз стосовно штурму Капітолія.

ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе. Сам же експрезидент заявив, що "посадить" своїх політичних ворогів, у разі переобрання.

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