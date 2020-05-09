Трамп і Меркель провели телефонні переговори

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Обговорили День перемоги і пандемію коронавіруса

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої лідери обговорили річницю закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Білого дому Джадда Дірра.

Також сторони обговорили ситуацію у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Так, Трамп подякував Меркель за привітання з річницею перемоги, "висловлене у вишуканих виразах". Крім того, американський лідер подякував канцлеру за її тверду реакцію на пандемію.

РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у зверненні до нації 18 березня назвала поширення коронавіруса найскладнішим викликом з часів Другої світової війни.

Влада Німеччини вважають, що пандемія коронавіруса триватиме до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцина проти коронавіруса буде розроблена до кінця року. Президент США додав, що він щодня отримує звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини.