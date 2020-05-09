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Трамп и Меркель провели телефонные переговоры

Новости » Политика     09.05.2020 - 06:21
Трамп и Меркель провели телефонные переговоры
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Обсудили День победы и пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого лидеры обсудили годовщину окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дирра.

Также стороны обсудили ситуацию в связи с распространением коронавируса.

Так, Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с годовщиной победы, "высказанное в изящных выражениях". Кроме того, американский лидер поблагодарил канцлера за ее твердую реакцию на пандемию.

РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к нации 18 марта назвала распространения коронавируса самым сложным вызовом со времен Второй мировой войны.

Власти Германии считают, что пандемия коронавируса продлится до конца текущего года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцина против коронавируса будет разработана к концу года. Президент США добавил, что он ежедневно получает отчеты от компаний, работающих над разработкой вакцины.

Теги Новости Украины Вторая мировая войнаДональд ТрампАнгела Меркель
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