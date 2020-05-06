Трамп відмовляється від обіцянки, що вакцину розроблять до кінця року

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Він заявив, що не можна бути ні в чому впевненим

Президент США Дональд Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцина проти коронавіруса буде розроблена до кінця року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

Трампа запитали, чи переконаний він у тому, що вакцина буде розроблена до кінця року.

"Ти ніколи не можеш бути ні в чому переконаний. Я не можу ні в чому бути впевнений, але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне", - сказав Трамп.

Президент США додав, що він щодня отримує звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини.

4 травня Трамп заявив, що вакцина від вірусу COVID-19 буде готова до кінця року. Тоді він сказав, що вакцина буде "швидше раніше, ніж пізніше"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що а американські фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавіруса на людях в США. Учасниками першого етапу дослідження стали здорові люди у віці від 18 до 55 років.

РБК-Україна писало, що експериментальна вакцина проти коронавіруса, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйони доз до кінця 2020 року.