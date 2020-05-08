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Трамп не вірить, що Китай спеціально поширив коронавірус

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 17:29
Трамп не вірить, що Китай спеціально поширив коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Причиною пандемії стала некомпетентність

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в те, що китайський уряд могло навмисно поширити коронавірус COVID-19. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Як зазначив президент США, COVID-19 міг поширитися по світу із-за некомпетентності.

"Вони (Китай - ред.) зробили жахливу річ, але я не вірю, що вони зробили це навмисно", - повідомив Трамп.

Раніше США неодноразово виступали з критикою Китаю у зв'язку з пандемією коронавіруса. Так, президент Трамп заявив, що США проводить своє розслідування щодо дій КНР після першого спалаху коронавіруса. Також він заявляв, що Китай після появи коронавіруса "зробив жахливу помилку" і намагався її приховати.

Крім цього Трамп заявляв, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення за пандемії коронавіруса, погрожуючи новими тарифами Пекіну.

Також держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані, а також зазначив, що китайські власті приховують частину інформації про поширення вірусу.

Теги Новини України КитайДональд ТрампКоронавірус
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