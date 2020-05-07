ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Німеччині вважають, що пандемія триватиме до кінця року

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 10:38
В Німеччині вважають, що пандемія триватиме до кінця року
Ілюстративне фото (flickr)

На думку німецької влади, зараз світ знаходиться у середині пандемії

Влада Німеччини вважає, що пандемія коронавірусу буде тривати до кінця поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави канцелярії Німеччини Хельге Брауна, на даний момент світ знаходиться "в середині пандемії".

"Ми зараз не живемо після пандемії, швидше, ми живемо в середині пандемії, яка буде з нами деякий час - принаймні, в цьому році, і це дуже оптимістичний сценарій", - сказав Браун.

Раніше німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що темпи поширення коронавірусу в Німеччині суттєво сповільнилися, це дає привід говорити про те, що перша стадія пандемії подолана.

У середу Меркель оголосила про заходи щодо пом'якшення карантину, одночасно запустивши так званий "механізм екстреного гальмування", що дозволяє відновити обмеження у разі повторного поширення інфекції.

Наразі у Німеччині зареєстровано 168 тис. випадків коронавірусу і трохи більше 7 тис. смертей. Пік зростання нових заражень відбувся на початку квітня. З того часу крива захворювань поступово знижується. За останню добу коронавірус виявили у 1155 німців, померло 282 людини.

Учені встановили сотні мутацій коронавірусу Помічник Папи Римського заразився коронавірусом
Новини України ГерманияКоронавірус
News
On Top