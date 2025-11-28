Трамп имеет все рычаги влияния на Путина, - Преображенский

Президент США Дональд Трамп имеет все рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить его подписать мирное соглашение с Украиной.

Трамп стремится к сделке любой ценой

"Трамп будет каждый раз, волна за волной пытаться договариваться с Путиным на путинских условиях, но при этом, вероятно, постепенно начнут нарастать санкции и какие-то альтернативные способы давления. Этот путь он не оставит, потому что он самый простой", - сказал Преображенский.

По его словам, Трампу не нужен реальный мир, ему важно соглашение, которое подпишут президент Украины Владимир Зеленский и Путин.

"Будет оно соблюдаться, не будет соблюдаться, что именно в нем будет написано, его, по большому счету, вообще не интересует. Ему надо выйти к трибуне и сказать - я заключил мир", - пояснил эксперт.

В то же время, он отметил, что Трамп не может и не хочет полностью сдать Украину, поскольку это привело бы к серьезным политическим проблемам на родине.

Политическое и географическое давление на Кремль

Преображенский добавил, что у Трампа есть инструменты политического и географического давления на Кремль.

"То есть обрубание хвостов или щупалец Кремля во всем мире. Ну, условно говоря, Трамп имеет свою проблему с Венесуэлой. При этом Венесуэла - это огромный источник черных доходов Кремля, по сути, черная нефтяная касса. Если Трамп уничтожит в конце концов режим Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ред.), Кремль останется без одного из своих ресурсов и экономических, и внешнеполитических. При этом будет понятно, что он не смог кого-то защитить", - отметил эксперт.

Проблемы РФ в Африке и Латинской Америке

Также, по его словам, у Кремля начнутся проблемы в Африке и Латинской Америке.

"В Мали какие-то аль-каидовцы вместе с туарегами блокировали столицу, в которой сидит военная хунта. Эта хунта сотрудничает с Путиным и передала россиянам огромное количество местных шахт с полезными ископаемыми", - пояснил он.

"Если эту военную хунту в конце концов свергнут, то, соответственно, у России будет большая потеря доходов, которые неформально идут на войну, на закупку, например, нелегальных технологий и товаров, которые она не производит", - добавил политолог.

По мнению Преображенского, это ослабит позиции России в регионе Сахары. Страны и местные группировки начнут отворачиваться от Москвы, поскольку она не сможет обеспечить обещанной безопасности.

Санкции остаются важным механизмом

Он также отметил, что одним из средств давления остаются санкции, причем точечные, как последние.

"Это, наверное, те санкции, которые вводили в начале полномасштабной агрессии, то есть весной 2022 года. Это самые сильные санкции из тех, которые вводились", - подытожил эксперт.