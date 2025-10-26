Трамп намерен создать "золотой флот" для противостоянию Китаю

Американский лидер Дональд Трамп инициировал создание нового поколения военных кораблей, которые в ВМС уже называют "золотым флотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Однако эксперты предупреждают, что проект может затянуться на годы - строительство первого корабля может завершиться уже после завершения президентского срока Трампа.

Военно-морские силы США рассматривают этот флот в качестве основы стратегии для будущих операций на Тихом океане.

"Золотой флот" может включать тяжелобронированные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн, способные нести гиперзвуковую оружие, а также десятки беспилотных судов.

Белый дом заявил, что новая инициатива станет частью усилий президента по "укреплению морского владычества Америки".

В разработке проекта принимает участие сам американский лидер, который, по словам чиновников, неоднократно выражал недовольство внешним видом современных эсминцев.

По данным издания, план Трампа предусматривает строительство крупных боевых кораблей с гиперзвуковыми ракетами и корветами нового типа для противодействия Китаю.

ВМС США

Во флоте США сейчас насчитывается более 290 боевых кораблей, включая 11 авианосцев, подводные лодки с ядерным вооружением, эсминцы, крейсеры и десантные корабли.

Американский флот является ключевым элементом глобального военного присутствия США и основой их ядерного сдерживания.

Отношения между США и Китаем

Как известно, отношения между США и Китаем остаются напряженными через Тайвань, военную конкуренцию и погоню в сфере технологий.

В октябре администрация Трампа пошла на введение 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Новые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Пекин "предпримет дальнейшие агрессивные шаги" в торговой политике.

Китай назвал такую позицию "запугиванием и экономическим принуждением".

Лидер КНР Си Цзиньпинь неоднократно встречался с Трампом и они пытались наладить взаимоотношения между государствами.

В начале октября Трамп предполагал, что встретится с Си через месяц, но сейчас известно, что лидеры увидятся в Азии, куда глава Белого дома уже отправился.

На переговорах в Азии стороны стороны также обсудят завершение войны в Украине.