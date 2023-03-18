ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снова за старое? Трамп анонсировал собственное задержание и призвал протестовать

Новина українською →
Суббота 18 марта 2023 15:50
Снова за старое? Трамп анонсировал собственное задержание и призвал протестовать Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

45 президент США Дональд Трамп заявил, что его планируют задержать. Он призвал американцев выходить на протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент США будет задержан во вторник (21 марта - ред.) на следующей неделе. Протестуйте, верните нашу нацию", - написал Трамп в соцсетях.

При этом 45-й президент США не раскрыл причин, по которым его должны задержать.

По информации CNN, команда Трампа уже начала готовится к задержанию. Ожидается, что он предстанет перед судом Манхэттена после предъявления официальных обвинений и хочет выступить с речью после этого.

Источник издания утверждает, что, по мнению Трампа, обвинения ему предъявят из-за того, что якобы окружной прокурор Манхэттена "его ненавидит".

При этом часть команды 45 президента советовала ему не призывать американцев к протестам, поскольку это может усугубить ситуацию на фоне запланированного задержания.

Стоит заметить, что Трамп уже подстрекал граждан США к протестам в 2021 году, когда он проиграл на президентских выборах. Тогда начался штурм Капитолия. В результате этого десятки людей получили ранения, также были погибшие. За это 45 президенту хотят предъявить уголовное обвинение.

Напомним, ранее Минюст США разрешил привлечь к ответственности Трампа за штурм Капитолия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Капитолий Протесты в США
NEWS
ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить